Жительницу Дагестана обвиняют в финансировании терроризма

В отношении уроженки Махачкалы возбуждено уголовное дело. Она подозревается в финансировании запрещенной террористической организации, СК РФ по Дагестану.

"По версии следствия, с 2016 по 2019 годы подозреваемая находилась за пределами РФ и принимала участие в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ путем ее финансирования. Введя в заблуждение свою мать, подозреваемая получила от нее около 150 тыс. рублей, которые потом были использованы террористами", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.