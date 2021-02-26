В Туркменистане учредили праздник туркменского алабая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ "Об образовании праздника туркменского алабая", документ опубликован в СМИ республики.

Новый праздник будет ежегодным, он, также как и Национальный праздник туркменского скакуна будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Согласно указу президента, праздник вводится "в целях приумножения мировой славы туркменского алабая, а также развития и совершенствования национального собаководства". Праздник туркменского алабая должен быть проведен "на высоком организационном уровне", это поручено Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Международной ассоциации "Туркменские алабаи".

Всем министерствам, ведомствам, местным властям предписано содействовать проведению праздника в торжественной обстановке.

Статуя "Туркменский алабай" украсила один из главных проспектов Ашхабада в прошлом году. Бердымухамедов написал книгу и стихи о туркменских алабаях.