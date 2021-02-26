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Генсек НАТО перечислил главные угрозы альянса и Евросоюза

Генсек НАТО перечислил главные угрозы альянса и Евросоюза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит лидеров 27 стран Евросоюза в Брюсселе назвал главные угрозы Североатлантического альянса и ЕС.

"Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения", - заявил он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что одна страна или континент не смогут справиться с эким в одиночку, но смогут вместе.

Также генсек НАТО в очередной раз приветствовал "сильный сигнал нового президента США Джо Байдена о том, что нужно усилить связь между Европой и Северной Америкой". "Это будет главная тема лидеров НАТО, которые встретятся позже в этом году в Брюсселе", - цитирует его ТАСС.

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