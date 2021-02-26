МИД прокомментировал события в Армении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что события в Армении являются внутренним делом республики.

"Это внутреннее дело Армении. Об этом вчера было немало заявлений от российских официальных лиц по линии МИД, по линии президента РФ. Состоялись контакты на различных уровнях и это было переподтверждено", - сказала Захарова.

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер заявил о попытке переворота и обратился к гражданам с призывом собраться на площади Республики с целью "отстоять революцию".