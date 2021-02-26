Bloomberg: Меркель готова ослабить карантинные меры

Канцлер Ангела Меркель, похоже, готова смягчить карантинный меры в борьбе с коронавирусом в Германии, пишет издание Bloomberg. Ей приходится ослаблять ограничения, несмотря на новые выспышки заболеваемости COVID-19.

В течение нескольких месяцев Меркель установила пороговый уровень для ограничений на уровне 50 случаев заражения на 100 тысяч человек в течение одной недели. Потом этот порог был сокращен до 35 с целью локально снять рестрикции.

Сейчас становится ясно, что канцлер ФРГ не готова жестко увязывать локдаун с показателями случаев заболеваемости. Ведь уже сегодня семидневный рост заболеваемости в стране составил 62,6 случая, что в два раза выше установленной нормы, констатирует Bloomberg.

С приближением сентябрьских выборов в бундестаг тема карантина приобретает все более политический характер. Два главных претендента на пост канцлера разошлись в мнениях о дальнейших мерах. Так, новоизбранный глава правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет подверг критике жесткую линию Меркель, в то время как лидер младшего партнера ХДС по коалиции Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил в защиту строгих ограничений.