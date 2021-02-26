Армен Саркисян назначил встречу с оппозицией

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу встретится с членами оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", которые со вчерашнего дня митингуют у здания парламента и перекрывают проспект Баграмяна, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Только что к нам подошел представитель президента и сообщил, что Армен Саркисян встретится с нами в 15:40 (14:40 мск). После встречи мы расскажем об итогах во время митинга на проспекте Баграмяна", - сообщил оппозиционер Ишхан Сагателян, пишет ТАСС.

В настоящее время оппозиция проводит масштабное шествие по центру Еревана.