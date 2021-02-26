Синоптики рассказали, растает ли снег в Москве к 8 марта

По прогнозам Росгидромета, в ближайшие сутки высота сугробов в Москве сократиться на 10 см, но ждать схода снега к 8 марта не стоит.

"Сегодня самые теплые сутки. Так как пришло тепло, то, скорее всего, мы еще потеряем 10 см за сегодня", - рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Оттепель пришла в столицу накануне, таяние снега продолжится в предстоящие выходные, но снег еще будет лежать около месяца.

"На следующей неделе в дневные часы будет до плюс 5, снег упадет, но полностью не растает. По многолетним данным, снег полностью тает к 20 апреля, так что к 8 марта точно не растает", - пояснил синоптик.