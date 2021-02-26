Маск за сутки потерял $14 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска, возглавляющего компании Tesla и SpaceX, снизилось почти на $14 млрд из-за падения акций Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Маск сейчас занимает второе место составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира.Его состояние оценивается в $176 млрд. В результате снижения стоимости акций компании на 8% на торгах Маск лишился $13,6 млрд.

В начале февраля Илон Маск с $190 млрд возглавлял рейтинг "Индекса миллиардеров". В настоящее время лидером стал создатель корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $180 млрд.