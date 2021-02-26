Инфекционист рассказал о рисках появления в Москве британского штамма Covid-19

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск прихода в Москву британского штамма коронавируса Covid-19.

По его словам, такой риск действительно существует, однако иммунитет к другим штаммам, по имеющимся исследованиям, способен защитить и от него.

При этом инфекционист подчеркнул, что главный вопрос состоит в том, является ли тот иммунитет, который сформировался против других штаммов, защитным против британского штамма.

"На сегодняшний момент все те исследования, которые проводятся, говорят, что иммунитет не зависит от той изменчивости, которую мы видим на сегодняшний день, и вероятность того, что британский штамм будет вызывать заболевания у тех, кто перенес уже коронавирусную инфекцию, пока что не очень высок", - цитирует его РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Москве зарегистрированы 974 914 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 893 871 житель столицы, умерли – 14 966.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 223186 случаев заражения.