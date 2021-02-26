В Грузии запретят охотиться с 1 марта
В Грузии с 1 марта будет запрещена охота на перелетных птиц, сообщает пресс-служба Департамента природоохранного надзора Минприроды.
Сезон охоты на птиц стартовал в Грузии 22 августа 2020 года и продлится по 28 февраля 2021 года.
В случае охоты в запрещенное время, браконьеры будут оштрафованы. В ряде случаев конфискуют добычу и оружие. А некоторые лица могут лишится право на ношение охотничьего огнестрельного оружия.
В случае, если во время охоты человек нанес значительный ущерб природе, то он будет привлечен к уголовной ответственности.
Департамент призвал любителей охоты соблюдать закон и установленные сроки.
Стоит отметить, что в Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида.
Вестник Кавказа
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