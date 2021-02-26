В Грузии запретят охотиться с 1 марта

В Грузии с 1 марта будет запрещена охота на перелетных птиц, сообщает пресс-служба Департамента природоохранного надзора Минприроды.

Сезон охоты на птиц стартовал в Грузии 22 августа 2020 года и продлится по 28 февраля 2021 года.

В случае охоты в запрещенное время, браконьеры будут оштрафованы. В ряде случаев конфискуют добычу и оружие. А некоторые лица могут лишится право на ношение охотничьего огнестрельного оружия.

В случае, если во время охоты человек нанес значительный ущерб природе, то он будет привлечен к уголовной ответственности.

Департамент призвал любителей охоты соблюдать закон и установленные сроки.

Стоит отметить, что в Грузии разрешена охота только на птиц и только в определенный период для каждого вида.