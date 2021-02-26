Азербайджан построит вторую крупную магистраль в освобожденном Карабахе

Правительство Азербайджана объявило о планах по строительству новой автомагистрали в Карабахском регионе страны в рамках крупномасштабных проектов по восстановлению освобожденных территорий, пишет Caspian News. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (SAAAR) объединится с турецкой компанией Proyapi для строительства дороги в Кельбаджар, горный район на севере Карабахского региона.

Начало строительных работ намечено на март, сообщил директор SAAAR Салех Мамедов, добавив, что проектные и инженерные работы на дороге в Кельбаджар начались всего два месяца назад.

"Дорога будет проходить по маршруту Гянджа - Гёйгёль - перевал Омар в Кельбаджаре. Здесь планируется построить горный тоннель. "В настоящее время мы используем дорогу Тертер – Агдере - Кельбаджар, охраняемую миротворцами. По поручению президента Азербайджана строится новая дорога для безопасного передвижения населения", - сказал Мамедов.

Гянджа, второй по величине город Азербайджана, и Гёйгёльский район расположены к северу от Кельбаджара. Гёйгёль граничит с Кельбаджаром, крупнейшим и наиболее высокогорным районом Азербайджана. Горный перевал Омар соединяет Кельбаджар с Гёйгёлем на высоте 3261 метр над уровнем моря на горном массиве Муровдаг.

Кельбаджар оставался под оккупацией в течение почти трех десятилетий с 2 апреля 1993 года, когда армянские войска оккупировали этот район в ходе Первой Карабахской войны. До оккупации Кельбаджар населяло 60 тысяч этнических азербайджанцев. После вторжения Армения начала проводить политику жестокой этнической чистки, чтобы изгнать всех азербайджанцев из района. Армянские войска убили 511 человек и взяли 321 в плен в Кельбаджарском районе. В настоящее время вынужденные переселенцы из Кельбаджара проживают в 707 населенных пунктах, расположенных в 56 различных регионах Азербайджана.

Кельбаджар вернулся под контроль Азербайджана 25 ноября 2020 года после успешной контратаки, проведенной азербайджанской армией. 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном проходила с 27 сентября по 10 ноября и закончилась победой Азербайджана. В ходе операции азербайджанская армия освободила более 300 населенных пунктов, в том числе пять крупных городов, от армянской оккупации. Возвращение Кельбаджара произошло в небоевых условиях, установленных трехсторонним заявлением о прекращении огня, подписанным Арменией, Азербайджаном и Россией.

Дорога на Кельбаджар - вторая крупная автомагистраль, которая будет построена в Карабахском регионе после дороги Физули - Шуша, получившей название "Дорога Победы". Строительство той 100-километровой автомагистрали началось в ноябре после освобождения от оккупации. Строительные работы планируется завершить к концу августа 2021 года.