Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

В пятницу, 26 февраля, президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, совещание пройдет в режиме видеоконференции. При этом представитель Кремля отметил, что темы, которые будут обсуждаться на нем, будут озвучены позже.

Также Песков сообщил, что в пятницу у Путина будет несколько встреч непубличного характера, а во второй половине дня состоится международный телефонный разговор, передает РИА Новости.