Экстренное предупреждение о непогоде объявили в Крыму

В выходные в Крыму будет действовать экстренное предупреждение, связанное с ухудшением погоды.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, ночью 28 февраля - переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица", - сообщила пресс-служба МЧС региона в пятницу.

Северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Жителей Крыма просят не ходить в лес и на рыбалку, а также держаться подальше от рекламных конструкций, не парковать автомобили под деревьями.