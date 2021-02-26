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Экстренное предупреждение о непогоде объявили в Крыму

Экстренное предупреждение о непогоде объявили в Крыму

В выходные в Крыму будет действовать экстренное предупреждение, связанное с ухудшением погоды.

"В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27 февраля и в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, ночью 28 февраля - переходящий в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица", - сообщила пресс-служба МЧС региона в пятницу.

Северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Жителей Крыма просят не ходить в лес и на рыбалку, а также держаться подальше от рекламных конструкций, не парковать автомобили под деревьями.

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