Кремль прокомментировал нанесение удара США по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с нанесением удара по Сирии со стороны США,.

"Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - приводит слова Пескова ТАСС.

Также он добавил, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом нанесении удара.

"Я не располагаю такой информацией. По линии военных осуществляются оперативные контакты", - сказал пресс-секретарь.

Ранее в США сообщили, что был нанесен удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе.