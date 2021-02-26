Кремль прокомментировал нанесение удара США по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией с нанесением удара по Сирии со стороны США,.
"Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - приводит слова Пескова ТАСС.
Также он добавил, что не располагает информацией, уведомляли ли США Россию о планируемом нанесении удара.
"Я не располагаю такой информацией. По линии военных осуществляются оперативные контакты", - сказал пресс-секретарь.
Ранее в США сообщили, что был нанесен удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе.
Вестник Кавказа
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