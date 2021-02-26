В Турции рассказали, когда пустят в ход С-400

Турция будет задействовать приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 только в случае возникновения опасности, заверил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

По его словам, С-400 в Турции не представляют угрозы для тех, кто не собирается нападать на нее.

Помимо этого, министр отметил, что решение США ввести ряд рестрикций против Турции из-за С-400 идет вразрез с "духом Альянса".

Напомним, США недавно ввели санкции против оборонной промышленности Турции в связи с закупкой С-400 на том основании, что российская система может быть использована для сбора разведданных об истребителе F-35 корпорации Lockheed Martin. Ранее американская компания отстранила турецких оборонных подрядчиков от международной программы помощи в строительстве F-35.