В Госдуме раскритиковали идею о четырехдневной рабочей неделе

Идея о введении в России четырехдневной рабочей недели кажется лидеру фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову вредной.

Летом 2019 года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели. Позднее он уточнил, что переходить на нее следует не в ущерб экономике.

По мнению первого зампреда фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева, идея о четырехдневке "не похоронена", но в настоящее время на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников.

"В нынешних экономических условиях эта идея вредна и контрпродуктивна. Введение четырехдневной рабочей недели приведет к снижению зарплат и обнищанию работающего населения", - написал Миронов в Telegram.

Он пояснил, что работодатели, особенно в условиях "коронакризиса", не будут платить за четыре дня как за пять. Значит, зарплаты будут снижены на 20%. "Число работающих бедных вырастет как минимум вдвое", - предупредил политик.

Миронов считает, что нужно вводить почасовую оплату труда, а также повышать минимальные зарплаты.