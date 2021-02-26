Житель Дагестана обвиняется в участии в террористической организации

В Дагестане задержан подозреваемый в участии в террористической организации, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"В отношении 34-летнего жителя Бабаюртовского района республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году принимал участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. Он занимался собранием для жителей Бабаюртовского района и распространял среди своих знакомых различную медиапродукцию, пропагандирующую идеи боевиков.