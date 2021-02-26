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Российские С-300 и ударные беспилотники будут стоять на страже Киргизии

Российские С-300 и ударные беспилотники будут стоять на страже Киргизии

Россия в ближайшее время поставит в Киргизию зенитно-ракетные комплексы С-300 и ударные беспилотники. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию.

Пресс-секретарь киргизского президента Галина Байтерек сообщила, что стороны договорились о продолжении военно-оборонного сотрудничества.

"В частности по поставкам в ближайшее время зенитных ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Киргизской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ", - заявила Байтерек, пишет ТАСС.

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