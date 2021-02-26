Шторм рвал баржи с якорей в порту на Каспии

В Мангистауской области в Тюб-Караганском заливе из-за непогоды сорвало семь барж с якорной бочки в порту Баутино, информирует Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Сообщается, что ветер, а также уходящий лед спровоцировали отход барж. "Сейчас баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино", - сказали в ведомсстве, отметив, что для возвращения судов направлен буксир.

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы безопасности мореплавания нет, передает Sputnik Казахстан.