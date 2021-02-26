Ильхам Алиев: в Карабахе не использовались "Искандеры"

Президент Азербайджана Ильхам Илиев заявил, что Армения не применяла "Искандеры" во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава государства также назвал анекдотичными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об этих комплексах.

Напомним, 24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах комплексов "Искандер" во время Второй Карабахской войны осенью 2020 года. Это вызвало возмущение военных и оппозиции, они предположили, что это попытка главы правительства оправдать собственные неудачи.

После этого в Армении начался новый политический кризис. Президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, как писали СМИ, высмеял слова премьера об "Искандерах". В свою очередь, Генштаб ВС Армении потребовал отставки Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет страну к опасной грани. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.