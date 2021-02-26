Байден от Трампа недалеко падает: К чему приведут авиаудары США в Сирии?

Новый президент США Джозеф Байден оказался не столь «проиранским», как думали некоторые эксперты: накануне ВС США по его приказу нанесли авиационный удар в Сирии по зданию, где находились проиранские ополченцы. Как говорится в сообщении издания Politico, удар стал «оборонительным».

Ранее в феврале проиранские силы подвергли атакам американские военные объекты в Ираке. Под ракетным огнем оказались пятеро военнослужащих недалеко от аэропорта города Эрбиль. Неделю назад снаряды упали на авиабазу Бала, где дислоцирован персонал, обслуживающий истребители ВВС США. В начале этой недели еще две ракеты взорвались у посольства США в Багдаде.

«Атака дает недвусмысленный сигнал, что президент Байден будет действовать, чтобы защитить американский контингент и наших партнеров по коалиции», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, целью удара ВВС США стали объекты на КПП на востоке Сирии, которую используют проиранские группировки. Операция нацелена на пресечение новых попыток нанести удары по американским контингентам в будущем.

Эксперт: Открытого столкновения нет

Востоковед Андрей Онтиков подчеркнул, что пока о лобовом столкновении Ирана и США говорить преждевременно: «Американцы, очевидно, не могли не ответить на те обстрелы, которые были в Багдаде. Это не соответствовало бы сложившейся практике. Иначе они бы проявили слабину. Американцы обстреливают не сами иранские силы, а проиранские группировки. То есть открытого столкновения нет».

Онтиков полагает, что между Вашингтоном и Тегераном уже наметились «позитивные подвижки» относительно судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Однако перед решающим моментом, возвратом США к «ядерной сделке» будет вестись политический торг, причем как со стороны иранцев, так и со стороны американцев, уверен эксперт.

«Будем надеяться, что эти взаимные обстрелы не выйдут за рамки игры мускулами, и произойдут позитивные подвижки в более глобальных вещах, например, в возврате к полноформатной «ядерной сделке». Но перед этим мы будем видеть самые разные маневры. Нельзя исключать и военные», — добавил Онтиков.

Чем отличается иранский курс Байдена от Трампа

При Дональде Трампе эскалация напряженности между США и Ираном являлась повседневной рутиной. Предпосылками к этому стало недовольство 45-го президента расширением влияния ИРИ на Ближнем Востоке, поддержка Ираном сирийского президента Башара Асада, разработка Тегераном баллистических ракет и требование пересмотреть подписанную предыдущей администрацией Барака Обамы «ядерную сделку».

Уже три месяца спустя после инаугурации Трамп принял первые жесткие меры против союзника Ирана — Сирии. 7 апреля 2017 года эсминцы Porter и Ross выпустили 60 крылатых ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Через год, 14 апреля 2018 года США вместе с Великобританией и Францией нанесли свыше 100 ракетных ударов по объектам в Хомсе, Дамаске и его пригородах. 8 мая 2018 года Трамп вышел из «ядерной сделки» и ввел против Ирана санкции, в частности, нефтяное эмбарго, которого вынуждены придерживаться и союзники США. Зимой 2020 года Вашингтон и Тегеран стояли в шаге от прямого военного конфликта. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке военными США иранцы нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке. Трамп пригрозил бомбардировкой Ирана, но ограничился очередной порцией санкций.

Новый президент США придерживается более гибкого подхода к Ирану. Байден готов вернуться к «ядерной сделке», предполагающей снятие с Ирана санкций. Однако демократ ждет от Тегерана «первого шага» — прекращения обогащения урана. Пока Иран не выполнит это требование, США санкции снимать не будут. В ИРИ считают, что первый шаг должны сделать США и вернуться к подписанному в июле 2015 года Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).