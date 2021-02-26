Ильхам Алиев: Ереван пока разделяет позицию Баку только на словах

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, а также не исключает возможность подписания на каком-то этапе мирного договора. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он также отметил, что армянский народ не является врагом, который всегда свободно проживал в Азербайджане. "Сегодня и в Грузии, и в России, и в Украине армяне нормально живут рядом с азербайджанцами", - добавил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Ереван пока разделяет позицию Баку только на словах. "Если их подход будет таким же, то Армения станет частью новых проектов. Если же нет, мы как всегда реализуем новые проекты без них, а Армения лишь в очередной раз упустит историческую возможность", - сказал Ильхам Алиев.