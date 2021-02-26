Собянин считает, что самый страшный этап пандемии в Москве миновал

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самый страшный этап пандемии удалось преодолеть.

"Значительная часть и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать", - сообщил он в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".

Мэр столицы подчеркнул, что если вдруг случатся другие эпидемии, "мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад".

Собянин уверен, что жесткие ограничения помогли Москве пройти пик пандемии с относительно небольшим количеством жертв.