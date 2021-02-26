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Саркисян и начальник Генштаба обсудят ситуацию в Армении

Саркисян и начальник Генштаба обсудят ситуацию в Армении

Президент Армении Армен Саркисян проведет встречу с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном. Стороны обсудят обстановку в республике на фоне выдвинутых накануне Гаспаряном требований отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства.

"Для того чтобы снизить напряженность в стране и найти мирное решение для выхода из сложившейся ситуации, президент Саркисян инициирует ряд консультаций", - цитирует пресс-службу аппарата главы государства ТАСС.

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Вестник Кавказа

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