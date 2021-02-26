В Тбилиси готовятся к масштабным акциям протеста

Члены оппозиции Грузии начали подготовку к масштабному митингу под лозунгом "За свободу".

Участники акции протеста пройдут шествием от здания Филармонии на улице Костава через проспект Руставели до здания парламента Грузии, где пройдет основной митинг, после чего митингующие переместятся к государственной канцелярии, где и завершат свой протест, сообщает "Спутник-Грузия".

Отмечается, что на акции ждут представителей регионов. Часть колонн автомобилей со сторонниками уже двинулась в сторону Тбилиси. Участники митинга также собираются в разных частях центра города, откуда они присоединятся к основному шествию.