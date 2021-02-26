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Жительница Ставрополья отдала мошенникам 500 тыс рублей

Жительница Ставрополья отдала мошенникам 500 тыс рублей

В городе Ипатово местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в ОМВД России по Ипатовскому горокругу.

Женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный позвонил ей представился сотрудником банка. Мужчина поведал ей, что с ее счета попытались списать средства. Затем потерпевшей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который подтвердил слова предыдущего звонившего.

Следуя инструкции звонивших, 39-летняя женщина перевела около 500 тыс рублей. Как только женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она сразу же обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

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