Азербайджан будет привлекать компании из России к восстановлению освобожденных территорий

Баку ждет предложений от российских компаний по восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным журналистам.

"Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан - это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ", - сказал Ильхам Алиев.