Цифровая платформа объединит все исполнительское искусство в Грузии

Общественный вещатель Грузии запускает новый проект "Первый канал - Сцена", призванный объединить на одной цифровой платформе все исполнительское искусство.

Сообщается, что из-за пандемии представители исполнительского искусства лишены возможности пользоваться доступными формами самовыражения, поэтому Общественный вещатель предлагает новую онлайн-альтернативу.

"Первый канал - Сцена" – это проект, в рамках которого каждый исполнитель сможет посмотреть записи концертов грузинских артистов, грузинские фильмы, театральные постановки, выставки и работы известных грузинских фотографов, передает Sputnik Грузия.