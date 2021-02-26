Цифровая платформа объединит все исполнительское искусство в Грузии
Общественный вещатель Грузии запускает новый проект "Первый канал - Сцена", призванный объединить на одной цифровой платформе все исполнительское искусство.
Сообщается, что из-за пандемии представители исполнительского искусства лишены возможности пользоваться доступными формами самовыражения, поэтому Общественный вещатель предлагает новую онлайн-альтернативу.
"Первый канал - Сцена" – это проект, в рамках которого каждый исполнитель сможет посмотреть записи концертов грузинских артистов, грузинские фильмы, театральные постановки, выставки и работы известных грузинских фотографов, передает Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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