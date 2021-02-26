Ильхам Алиев: наша цель – чтобы Трагедия в Ходжалы никогда не была забыта и не повторилась

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал сегодня онлайн-пресс-конференцию по случаю 29-й годовщины Трагедии в Ходжалы, массовых убийств азербайджанцев, совершенных в ночь на 26 февраля 1992 года националистическими незаконными вооруженными формированиями и военным мятежниками. Как пишет корреспондент "Вестника Кавказа", глава государства подчеркнул, что Азербайджан стремится к тому, чтобы подобное военное преступление против человечности более не повторилось.

Ильхам Алиев обратил внимание, что многие международные организации уже дали справедливую оценку этой кровавой трагедии, и работы в этом направлении будут продолжены. Он напомнил, что, когда были совершены массовые убийства азербайджанцев в Ходжалы, Азербайджан находился в информационной блокаде, у него не было современных возможностей на международной арене, в то время как у Армении было активно работавшее лобби в диаспоре, распространявшее ложную информацию и по поводу Трагедии в Ходжалы, и в целом о Карабахской войне. Поэтому на первоначальном этапе у международной общественности сформировалось ошибочное представление о событиях в Карабахе.

Для исправления ситуации и донесения фактов о военных преступлениях, совершенных армянской стороной на Карабахской войне, Азербайджан приложил большие усилия, в последние годы огромная работа была проделана и государством, и общественным организациями. Особо президент отметил деятельность Фонда Гейдара Алиева, организовавшего мировую кампанию "Справедливость для Ходжалы". В итоге на сегодняшний день у мира есть достаточно информации о Трагедии в Ходжалы. Глава государства подчеркнул, что цель такой работы – чтобы это кровавое преступление никогда не было забыто ни в Азербайджане, ни за его пределами и чтобы оно никогда не повторилось.

Мы стремимся к тому, чтобы азербайджанский народ более не попадал в такое беспомощное положение, как это было в самом начале 90-х годов, чтобы он мог защитить себя, - заявил Ильхам Алиев, обратив внимание что армянская сторона и по сей день отказывается от ответственности за Трагедию в Ходжалы, пытается разными путями представить события так, будто ее организовали азербайджанские власти, хотя экс-президент Армении [речь идет о Серже Саргсяне – прим. ред] лично признавал, что это преступление против человечности совершили его люди.

Такой тактики обвинения Азербайджана в военных преступлениях Армении Ереван придерживается и в настоящее время, напомнил президент АР, приведя в пример удары баллистическими ракетами по Гяндже, Барде и Тертеру, которые режим Никола Пашиняна пытался приписать Баку. При этом, сообщил глава азербайджанского государства, подобная ложь Армении уже никого не обманывает: направление движения баллистических ракет прослеживается со спутника, за Второй Карабахской войной внимательно следили страны Минской группы ОБСЕ, и ни для кого не является секретом, кто откуда стрелял.

Также Ильхам Алиев сказал, что во время Второй Карабахской войны Азербайджан отомстил организаторам и исполнителям массовый убийств азербайджанцев в Ходжалы: большинство из них были ликвидированы на поле боя. В 44-дневной войне армянская армия была не только побеждена, но и разгромлена, и азербайджанское государство больше никогда не допустит подъема сил, стремящихся к оккупации территорий Азербайджана.

Отвечая на вопросы журналистов, президент Азербайджана подчеркнул, что армянский народ не является врагом для азербайджанского народа и государства, напомнив, что армяне свободно проживали на азербайджанской земле, а в других странах – в Грузии, России, Украине – азербайджанцы и армяне живут друг рядом с другом совершенно нормально.

"Раны войны еще не заживлены, а раны Ходжалы никогда не заживут. Но контакты между официальными лицами Азербайджана и Армении уже налаживаются. Процесс идет в положительном направлении и для достижения цели мы должны поступать мудро. Мы обязательно вернемся в Ходжалы. По-другому просто не будет. Мы вернёмся и в территории, где сейчас российские миротворцы. Армении нужно с этим смириться", - заключил президент Азербайджана Ильхам Алиев.