Только 29% россиян готовы привиться от коронавируса

Исследовательский центр SuperJob.ru провел опрос, согласно результатам которого, в ближайшее время привиться от коронавируса собираются 29% россиян, пишет "Интерфакс".

Каждый десятый россиянин однозначно готов пройти вакцинацию, чаще привиться хотят люди старше 45 лет - 39%, из них 24% пока только склоняются к мысли о прививке.

Не готовы делать прививку в ближайшее время 41% респондентов, не видят для себя необходимости в прививке 71%. Почти половина россиян 25-34 лет однозначно не станут прививаться в ближайшее время.

В опросе приняли участие 1,6 тыс человек старше 18 лет, которые не сделали прививку от коронавируса.