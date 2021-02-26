В Железноводске состоится авиашоу "Железные крылья"

В Железноводске 17 и 18 июля пройдет авиашоу "Железные крылья", сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие организовано в рамках Всероссийской акции "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор".

На шоу выступит авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", а также военнослужащие Южного военного округа. Также состоится выставка военной и специальной техники МЧС России, Росгвардии и многое другое.

По словам мэра города Евгения Моисеева, авиашоу в Железноводске будет проводиться уже второй раз.