В России выявили 11 086 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 11 086 случаев заболевания, это минимум с 5 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 086 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 323 (11,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 336, в Петербурге - 947, в Московской области - 502. В Краснодарском крае - 160, в Ставропольском крае - 103, в Кабардино-Балкарии - 72, в Крыму - 66, в Дагестане - 44, в Карачаево-Черкесии - 40, в Северной Осетии - 31, в Ингушетии - 15, в Чечне - 10, в Адыгее - 7.

Суточный прирост составил 0,26%, общее число инфицированных в России достигло 4 223 186 случаев.

За сутки выписаны по выздоровлении 15 722 пациента, за все время - 3 783 386 человек.

Умерли за сутки 428 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии коронавирус унес жизни 85 304 россиян.