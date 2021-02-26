В Москве увековечат подвиг врачей, борющихся с COVID-19

Памятник врачам, лечащих пациентов с COVID-19, в том числе тем, кто умер при выполнении служебного долга, будет установлен ан территории Сеченовского университета в Москве, сообщил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

Монумент будет установлен ко Дню медицинского работника, который отмечается в этом году в России 20 июня.

"Подвиг врачей, конечно же, должен быть увековечен, и сегодня принято такое решение, что будет открыт памятник врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Сеченовского университета", - сказал он, добавив, что сейчас ведется сбор средств на установку памятника.