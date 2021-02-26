Рой Джонс готов сразиться с Емельяненко

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс хочет провести бой с российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко, выступающим в MMA-промоушене Bellator.

"Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксера. Так что пока не знаю. Если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится", - цитирует его агентство "Р-Спорт"

По словам Джонса, он хотел бы сразиться с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Федором Емельяненко. "Это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет. Думаю, я закончил карьеру, но если что-то хорошее подвернется…", - заключил спортсмен.

Напомним, 28 ноября 2020 года 51-летний Рой Джонс провел в Лос-Анджелесе выставочный бой из восьми раундов с 54-летним Майком Тайсон. Победителя боя так и не удалось установить. Многие болельщики считают, что бой стал одним из лучших среди выставочных.