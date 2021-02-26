Ильхам Алиев: Пашинян ведет Армению в бездну и разруху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов заявил, что последние события в Ереване являются внутренним делом Армении.

"Это внутреннее дело страны", - заявил Ильхам Алиев.

По словам президента Азербайджана, политические процессы в Армении подрывают государственность республики. "Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении", - добавил он.

Ильхам Алиев также отметил, что правительство Никола Пашиняна ведет страну "в бездну и разруху".