Выходные придут на Ставрополье с теплом

Завтра на Старополье столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов, ветер западный, со скоростью до 10 м/с, местами пройдут дожди.

В ночь на воскресенье вновь возможен мокрый снег, местами туман, гололед, днем похолодает до 2 градусов ниже нуля.

В Ставрополе завтра без осадков, днем минимальная температура воздуха составит +5 градусов, ночью возможен мокрый снег, туман и гололёд. Столбики термометров опустятся ниже нуля до -2 градусов, днем от нуля до +2 градусов.