МИД Азербайджана опубликовал заявление в связи с 29-й годовщиной трагедии в Ходжалы

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 29-й годовщины Ходжалинской трагедии.

"26 февраля 2021 года исполняется 29-ая годовщина Ходжалинского геноцида, учиненного вооруженными силами в ходе агрессии Армении против Азербайджана.

Оккупация Ходжалы, являющаяся наиболее серьёзной трагедией Первой карабахской войны, стала одним из самых тяжких преступлений против гражданского населения в период длившейся десятилетия агрессии Армении против Азербайджана.

До конфликта этого города местного населения в Нагорно-Карабахском регионе насчитывается 7000 человек. С октября 1991 года , полностью окружённый армянскими вооружёнными силами город Ходжалы был подвергнут массированным артиллерийским ударам , и в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР вооружённые силы Армении осуществили захват этого населенного пункта. Полностью разгромив Ходжалы, оккупанты с особой жестокостью учинили массовые убийства его гражданского населения

В результате Ходжалинского геноцида насильственного изгнанию подверглись 5379 жителей города, 1275 были взяты в заложники (cудьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна), 487 человек получили ранения, 8 семей были истреблены полностью, 130 детей потеряли одного и 25 детей - обоих родителей, 613 человек, в том числе 63, 106 женщин и 70 лиц пожилого возраста были зверски убиты", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Все факты трагических событий в Ходжалы убедительно доказывают, что преступления, совершенные в этом азербайджанском городе, были не просто случайным деянием, составной частью систематического систематического насилия, используемого Арменией. Целенаправленное убийство мирного населения в Ходжалы было преступлением, совершенным на основе политики этнической и расовой ненависти к азербайджанцам, пропагандируемой на государственном уровне в Армении, и было нацелено на массовое убийство гражданских лиц, исходя только из их этнической принадлежности.

"Ходжалинский геноцид и другие военные преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджанской Республики, представляют собой преступления против мира и человечности, а также являются грубым нарушением прав человека и международного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании Международный пакта о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и заключения, Международной конвенции о предоставлении всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенция о защите прав и основных свобод.

Как преступление против человечности, принятые в США, принятые решения и решения, принятые массовыми убийствами мирных жителей. Геноцид, совершенный в Ходжалы, также решительно осуждается в резолюциях и заявлениях исламского сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств", - говорится в заявлении.

"В своем решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам пришел к важному заключению в отношении Ходжалинского геноцида, квалифицируя поведение лиц, причастных к данному преступлению, как «действия особой тяжести, эквивалентные военным преступлениям или преступлениям против человечности».

Помимо ответственности Республики Армения в связи с её деятельностью, противоречащей международному праву, в соответствии с обычными и договорными нормами международного уголовного права действия, совершенными в контексте вооружённого конфликта, в том числе в Ходжалы, являются другими уголовными преступлениями. Лица, участвующие в совершении этих действий, а также их сообщники и те , кто оказывал им помощь , также несут личную ответственность. По сегодняшний день ни один человек в Армении, непосредственно принимающий участие в совершении Ходажлинского геноцида и других схожих преступлений против человечности, не привлечен какой-либо уголовной ответственности.

В своём интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу бывший министр обороны Армении, а после ставший президентом этой страны Серж Саргсян , открыто признался в содеянном, цинично заявив: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с шутим. Они считали, что армяне - это народ, который не сумеет поднять руку на гражданское население. Мы сумели разрушить эту [стереотип] ». (Томас де Ваал. Чёрный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, «Текст», 2005, с. 152).

Целенаправленные нападения на мирное население Азербайджана и преступления против человечности, были продолжены Арменией и во время боевых действий в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Армения, осознанно нанося удары по мирному населению и среде инфраструктуры в таких азербайджанских городах, как Гянджа, Барда и Тертер, в значительном отдалении от зоны боевых действий, как и в 1992 году прибегла к аналогичной тактике устрашения и террора. раз современных вооружений и ракетных установок, что послужило массовому убийству мирного населения. И Ходжалинский геноцид 1992 года и ракетные бомбардировки мирного населения 2020 года являются звеньями одной цепи целенаправленной политики Республики Армения по уничтожению мирного азербайджанского населения.

Азербайджанская система безопасности, принятая на внутреннем уровне, также в рамках международного последовательные меры, послужит прекращению безнаказанности и привлечению к судебной ответственности лиц, виновных в серьезных преступлениях, совершенных в ходе агрессии Армении против Азербайджана", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.