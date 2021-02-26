В Москве оценили готовность к "британскому" штамму коронавриуса

Москва готова к борьбе с британским штаммом коронавируса, информирует пресс-служба депздрава столицы.

"В Москве на сегодняшний день развернуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом", указано в сообщении, отмечается, что больницы и резервные госпитали имеют все необходимое оборудование, а у персонала накоплен значительный опыт в борьбе с заболеванием.

Помимо этого, указывается, что сейчас ситуация с коронавирусом в столице улучшается, передает РИА Новости.