В Армении подтвердили 283 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Армении число инфицированных коронавирусом выросло на 283.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении, общее число заражений в республике достигло 171 510.

Излечились 163 165 человек, умерли от осложнений коронавируса 3 183 человека, за сутки 4. Еще 813 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки 4.

С начала пандемии в Армении провели 720 629 тестов на выявление коронавируса.