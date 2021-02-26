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В Грузии коронавирус выявили еще у 337 человек

В Грузии коронавирус выявили еще у 337 человек

За последние сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 337 человек.

Общее число инфицированных достигло 270 137, сообщается на официальном сайте StopCov. За сутки выявили 1,32% случаев коронавируса, за последние две недели - 2,2%.

Выписаны за сутки 320 пациентов, за все время 264 047 пациентов. Умерли за сутки 10 человек, с начала пандемии скончались 3 475 пациентов.

В карантине находятся 304 человека, в стационарах наблюдаются 1 542, в ковид-гостиницах остаются 167.

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Вестник Кавказа

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