В Грузии коронавирус выявили еще у 337 человек

За последние сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 337 человек.

Общее число инфицированных достигло 270 137, сообщается на официальном сайте StopCov. За сутки выявили 1,32% случаев коронавируса, за последние две недели - 2,2%.

Выписаны за сутки 320 пациентов, за все время 264 047 пациентов. Умерли за сутки 10 человек, с начала пандемии скончались 3 475 пациентов.

В карантине находятся 304 человека, в стационарах наблюдаются 1 542, в ковид-гостиницах остаются 167.