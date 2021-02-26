Ильхам Алиев почтил память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мемориал жертвам Ходжалинской трагедии "Крик матери" в Баку, сообщает официальный сайт главы государства.

У памятника выстроился почетный караул. Ильхам Алиев возложил венок, почтил память жертв трагедии.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, другие лица государства и представители правительства возложили цветы к мемориалу.

Напомним, что в этом году исполнилось 29 лет со дня Ходжалинского геноцида - самого тяжелого военного преступления Карабахской войны.