Ильхам Алиев почтил память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мемориал жертвам Ходжалинской трагедии "Крик матери" в Баку, сообщает официальный сайт главы государства.
У памятника выстроился почетный караул. Ильхам Алиев возложил венок, почтил память жертв трагедии.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, другие лица государства и представители правительства возложили цветы к мемориалу.
Напомним, что в этом году исполнилось 29 лет со дня Ходжалинского геноцида - самого тяжелого военного преступления Карабахской войны.
Вестник Кавказа
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