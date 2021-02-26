Мехрибан Алиева: геноцид в Ходжалы нельзя предавать забвению

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева уверена, что Ходжалинский геноцид не может быть забыт.

"Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению. Нет и не может быть никаких оправданий зверскому убийству ни в чем не повинных людей! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв Ходжалинского геноцида", - написала Мехрибан Алиева в Instagram.

В этом году исполнилось 29 лет со дня Ходжалинского геноцида - самого тяжелого военного преступления Карабахской войны.