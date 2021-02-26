Пашинян: за качество вооружений отвечают Генштаб и Минобороны

Решения о видах и численности закупаемого вооружения принималось руководством Минобороны и Генштабом Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, добавив, что правительство лишь выделяло на это деньги.

"Кстати, наши Минобороны и Генштаб ВС сами решали, что купить, правительство только выделяло деньги", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Пашинян обратил внимание на то, что при его руководстве на нужды армии было выделено намного больше средств, нежели при его предшественниках. Это положение премьер проиллюстрировал следующими цифрами – "в бюджете на 2020 год министерству обороны выделено 307 млрд драмов ($620 млн), что на 28%, или 66 млрд ($130 млн) больше фактического показателя 2018 года и примерно на 4,5% больше, чем в 2017 году".

Далее премьер подчеркнул, что начиная с мая 2018 года "Армения приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов по сравнению с обозримым периодом прошлого".