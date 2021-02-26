Армянская оппозиция собирается у палаточного лагеря в Ереване

Сторонники объединенной оппозиции Армении стягиваются к палаточному лагерю в центре Еревана.

Более 20 палаток установлены на проезжей части проспекта Баграмяна около ограждения парламента, где в 10:00 по московскому времени должно начаться заседание.

На месте дежурят сотрудники полиции, движение по улице перекрыто.

Около 200 оппозиционеров остались ночевать в лагере, они жгли костры. К утру стали подходить новые люди, которые с собой приносят еду и теплую одежду.

Ранее член объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акция протеста продолжится до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не покинет свой пост.