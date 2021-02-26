В Москве прошла самая теплая ночь зимы

В ночь на 26 февраля в Москве было 4 градуса выше нуля, сообщается на сайте "Метеоновости".

Синоптики напомнили, что потеплело в столичном регионе накануне. "Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила плюс 4 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму. Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было плюс 3,8 градуса", - говорится в сообщении.

Самая холодная ночь зимы также случилась на этой неделе, в ночь на 23 февраля в Москве было минус 24,5 градусов.