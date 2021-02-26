Джабаров прокомментировал удар США по Сирии

Удар США по Сирии нарушает международное право, потому что был произведен по суверенному государству, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, инцидент крайне опасен тем, что может привести к эскалации ситуации во всем регионе, так как у Сирии есть современное вооружение.

Джабаров также акцентировал внимание на том, что официальный Дамаск может и имеет право обратиться в ООН с требованием обсудить удар на экстренном заседании, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии.