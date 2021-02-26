Главная » Новости

В США призвали армию Армении не вмешиваться в политику

В США призвали армию Армении не вмешиваться в политику

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал политический кризис в Армении.

По его словам, республиканская армия должна воздержаться от участия в конфликте сторон. "Мы напоминаем всем сторонам о главном демократическом принципе, который гласит, что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику", - сказал он, призвав стороны избегать эскалационных и насильственных действий.  

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что альянс следит за ситуацией в Армении и призывает мирно решать любые политические разногласия.

2750 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!