В Каспийске выросло число отравившихся питьевой водой
Число отравившихся питьевой водой в Каспийске выросло до 33 человек, информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора.
По факту массового отравления региональным СУСКом возбуждено уголовное дело.
Оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства даст прокуратура республики.
Стало известно, что за период с 21 по 25 февраля среди населения Каспийска было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека находятся в больнице.
Согласно предварительным результатам лабораторных исследований, у трех больных диагностирована дизентерия, у четырех – ротавирус. По данным Роспотребнадзора, предварительным фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, передает РИА Новости.
По предписанию ведомства подача воды с централизованной системы водоснабжения прекращены, организован подвоз воды населению.
Вестник Кавказа
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