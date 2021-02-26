В Каспийске выросло число отравившихся питьевой водой

Число отравившихся питьевой водой в Каспийске выросло до 33 человек, информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора.

По факту массового отравления региональным СУСКом возбуждено уголовное дело.

Оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства даст прокуратура республики.

Стало известно, что за период с 21 по 25 февраля среди населения Каспийска было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, 22 человека находятся в больнице.

Согласно предварительным результатам лабораторных исследований, у трех больных диагностирована дизентерия, у четырех – ротавирус. По данным Роспотребнадзора, предварительным фактором передачи инфекции стала загрязненная питьевая вода, передает РИА Новости.

По предписанию ведомства подача воды с централизованной системы водоснабжения прекращены, организован подвоз воды населению.