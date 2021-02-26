С коронавирусом на Ставрополье справились 42,9 тыс человек

За минувшие сутки в Ставропольском крае ещё 206 пациентов были выписаны из медучреждений в связи с выздоровлением от коронавируса, общее число излечившихся достигло 42,9 тыс человек.

Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. "Однако для полного устранения угрозы со стороны вируса потребуется еще время. Вчера зафиксированы новые случаи заболевания. К глубокому сожалению, есть и летальные исходы у пациентов с подтвержденным COVID-19. Соболезную их родным...", - написал он в Instagram

Кроме того, Васильев обратил внимание на важность соблюдения профилактических мер