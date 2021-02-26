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СМИ: в результате удара США по Сирии погибли люди

СМИ: в результате удара США по Сирии погибли люди

Несколько человек стали жертвами авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщил источник в американской администрации.

Газета Washington Post пишет, что ее собеседник сообщил о гибели "горстки людей".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в результате авиаудара был уничтожен ряд объектов инфраструктуры группировок, пользующихся поддержкой Ирана. В военном ведомстве США пояснили, что этот шаг стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

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Вестник Кавказа

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